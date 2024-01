Kryeparlamentari i Mbretërisë së Arabisë Saudite në vizitë zyrtare në RMV

“Ne si vend dhe si komb jemi të përcaktuar për paqe dhe bashkëpunim me të gjitha vendet në botë dhe në këtë drejtim, kisha dashur që të punojmë me vendin Tuaj në shfrytëzimin më të madh të potencialit ekonomik që e kemi,” theksoi në fund të elaborimit të vet Kryetari i Kuvendit të Mbretërisë së Arabisë Saudite, Abdullah ibn Muhammad Al ash-Sheikh. Kryeparlamentari i Arabisë Saudite po ashtu realizoi takim me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, i cili shprehu kënaqësinë për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe të karakterizuara me miqësi dhe mirëkuptim të ndërsjellë.