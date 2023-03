Shkup, mbahet panel mbi diplomacinë publike turke në Ballkan

Kreu i BSF-së, Sevba Abdula, në deklaratën për Anadolu tha se në këtë periudhë do të bëjnë punime rreth çështjeve themelore që kanë të bëjnë me të ardhmen e Maqedonisë së Veriut dhe Ballkanit. "E dimë se vendet e ndryshme kanë aktivitete diplomatike këtu. Do të shqyrtojmë metodat dhe mjetet me të cilat ata i bëjnë këto", tha Abdula duke treguar se do të fillojnë me Türkiyen.