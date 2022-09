Stuhi në Shkup: Rrugët e përmbytura, vështirësohet lëvizja

Stuhia që përfshiu zonën më të gjerë të kryeqytetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkupin, shkaktoi përmbytje në rrugë, nënkalime, hyrje të ndërtesave, shtëpive dhe oborreve. "Në numrin e telefonit 112 raportohet për stuhinë e cila kaploi zonën më të gjerë të Shkupit, e shoqëruar me erë të fortë dhe reshje të dendura shiu, për numrin e drunjtëve të rëna, për çatitë e rrënuara, automjetet e bllokuara, objektet e përmbytura", njoftuan nga Qendra për Menaxhim me Kriza e Maqedonisë së Veriut. Shiu i dendur dhe breshëri e bëjnë të vështirë lëvizjen nëpër rrugët, të cilat pothuajse janë nën ujë. Mes Mes tjerash nga Qendra për Menaxhim me Kriza, theksuan nga stuhia pasdites së sotme përveç Shkupit janë përfshirë edhe Shtipi, Velesi, Demir Hisari, Sveti Nikolla. Moti i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë, siç njoftuan nga Enti Hidrometeorologjike i Maqedonisë së Veriutdo të vazhdojë deri të premten, sidomos pasdite.