Ujësjellësi antik i Shkupit, në pritje të shkëlqimit të dikurshëm

Monumenti përbëhet nga 53 kolona, 54 harqe të mëdha dhe 42 harqe të vogla të ndërtuara me tulla dhe gurë. Në të ardhmen, ky kompleks pritet të prezantohet për mbrojtje nga UNESCO, gjë që do të mundësonte një restaurim të plotë me ndihmën e fondeve evropiane dhe ndërkombëtare.