Çdo i treti banor i Ballkanit është i prekur nga varfëria

Si t’i mbijetojmë ditës është një çështje për të cilën banorët e vendeve të Ballkanit gjejnë një zgjidhje shumë të vështirë, duke pasur parasysh shkallën e lartë të ekspozimit ndaj varfërisë, sipas të dhënave të Eurostat.



Çdo i treti banor i Ballkanit, pra mbi 7.9 milionë nga gjithsej 23.3 milionë banorë, janë të ekspozuar ndaj rrezikut të varfërisë, sipas të dhënave të Eurostat-it.



Këto të dhëna konfirmojnë de facto se varfëria është një nga problemet kryesore me të cilat po përballet popullsia në rajon dhe se po bëhet gjithnjë e më e vështirë gjetja e një zgjidhjeje për problemin e varfërisë, që është përditshmëri në Ballkan.



Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Bashkimit Evropian - Eurostat, të publikuara në raportin për prekjen nga varfëria të qytetarëve të vendeve të BE-së, si dhe të vendeve kandidate për anëtarësim në BE, tregojnë se pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë ndër vendet me rrezik të lartë të ekspozimit nga varfëria.



Një e treta e popullsisë në Maqedoninë e Veriut është në rrezik të lartë



Maqedonia e Veriut u përket vendeve me rrezik të lartë të prekjes nga varfëria, ku më shumë se një e treta e popullsisë, gjegjësisht 32,6 për qind ose mbi 598.768 qytetarë përballen me vështirësi në sigurimin e mjeteve themelore të jetesës.



Situata me varfërinë është e ngjashme në Serbi. Një e treta e popullsisë në këtë vend, më saktë më shumë se 2.5 milionë (29.8%) e qytetarëve janë të prekur nga varfëria dhe e kanë të vështirë të sigurojnë mjete jetese.



Pothuajse gjysma e popullsisë në Shqipëri është në rrezik të varfërisë



Pothuajse gjysma e popullsisë në Shqipëri, pra mbi 46.2 për qind ose më shumë se 1.4 milionë banorë, janë të prekur nga rreziku i varfërisë ose përjashtimit social, sipas të dhënave të Eurostat-it.