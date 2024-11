Istanbul, në dhjetor do të mbahet "Forumi Cihannüma İstanbul"

"Derisa trajtohen këto tema, do të përdoren edhe shumë formate të ndryshme. Në mesin e formateve të rekomanduara përfshihen sesione të planifikuara, panele diskutimesh, sesione të mbyllura me ekspertë të fushës, seminare teke me emrat të posaçëm, fjalime, debate, prezantime raportesh, hackathon (për pjesëmarrës të moshës së re) dhe ekspozita. Secila nga seancat që do të mbahet synon të krijojë mjedis për realizimin e konsultimeve dhe projekte të përbashkëta bashkëpunimi mes organizatave udhëheqëse në botën islame, të njohura për përvojën e tyre në fushën përkatëse", shtoi ai.