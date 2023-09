Joshja e Bririt të Artë: Klubet e vozitjes, festivalet e kafesë dhe arti

“....Me gjithë orën e hershme, Briri i Artë dhe pellgu i madh që zgjerohet në hyrje të tij, prezantuan një skenë shumë të animuar. Të gjitha anijet ishin stolisur me flamuj shumëngjyrësh dhe shirita, nga bumi në kamion. Një mori veglash të praruara varkat, të zbukuruara bujarisht me qilima ose sixhade të shkëlqyera dhe të drejtuara nga rremtarë të fuqishëm, rrëshqitnin me hijeshi nëpër ujërat e ngjyrosura me trëndafila. Këto varka, me pashallarë, vezirë, bejlerë dhe personalitete të tjera, të gjitha nisën rrugën e tyre drejt Serai Bournon.”