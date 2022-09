Viti i ri shkollor në Ballkan midis reformave dhe vështirësive

Për dallim nga viti i kaluar, ku e tërë bota u ballafaqua me pandeminë, viti i ri shkollor në vendet e Ballkanit pritet të fillojë në kohën e rregullt, në fillim të muajit shtator. Objekte të reja, inovacione, reforma dhe vështirësi janë paralajmërimet e autoriteteve për nxënësit nga vendet e ndryshme të rajonit.

“Një Abetare” për nxënësit e Shqipërisë dhe të Kosovës

Nga Marrëveshja e fundit e vitit 2021 të dy qeverive Shqipëri-Kosovë, nga ky vit nxënësit e këtyre vendeve do të mësojnë me një Abetare të përbashkët.

Kjo abetare do të jetë e dyta pas vitit 2012, kur ishte përzgjedhur Abetarja e përbashkët Kosovë-Shqipëri.

Risi tjetër sa i përket arsimit në Shqipëri është miratimi i strukturës së re të vitit shkollor 2022-2023, ku është parashikuar një javë më shumë pushim sesa viti që lamë pas. Pushimi do të jetë nga data 3 deri më 9 mars.

Në këto ditë, sipas Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit në Shqipëri, nxënësit do të pushojnë, por edhe do të luajnë e do të argëtohen për të marrë energji të reja për periudhën e mbetur, ndërsa mësuesit do të kenë më shumë kohë për vlerësimet e nxënësve dhe përgatitjet në vijim.

Nga ana tjetër, nxënësit e Kosovës do të jenë peng e grevës së arsimtarëve që nuk po gjejnë dot gjuhë të përbashkët me Ministrinë e Arsimit, të Shkencës, të Teknologjisë dhe të Inovacionitpër rritjen e rrogave.

Si pasojë, në Kosovë ende mbetet e paqartë se kur do të fillojë viti i ri shkollor.

Maqedonia e Veriut me objekte të reja dhe reforma në arsim

Viti shkollor në Maqedoninë e Veriut do të fillojë më 1 shtator.

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës në bashkëpunim me Byronë e Zhvillimit të Arsimit, institucionet e tjera kompetente, si dhe partnerët, po punojnë intensivisht për të siguruar të gjitha kushtet e domosdoshme për fillim të suksesshëm të mësimit. Në vazhdim janë duke u zhvilluar disa aktivitete investimi për ndërtimin e objekteve të reja dhe rindërtimin e objekteve shkollore ekzistuese, për ndërtimin e sallave sportive, furnizimin e pajisjeve për një pjesë të shkollave, vendosjen e 265 kabineteve të shkencave natyrore në shkollat fillore etj.

Veçanërisht është e rëndësishme të theksohet se për të dytin vit radhazi vazhdon zbatimi me faza i reformës më të madhe arsimore në arsimin fillor, e cila duhet të avancojë ndjeshëm cilësinë e mësimdhënies dhe ta bëjë shkollën vend më interesant për të rinjtë.

Në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë nxënësit i paguajnë vetë librat!

Për dallim nga vendet e tjera të rajonit, nxënësit në Serbi dhe Bosne e Hercegovinë janë të detyruar të paguajnë librat e tyre.

Çmimet e kompleteve të teksteve ndryshojnë nga shkolla në shkollë, sepse këshilli i mësuesve të çdo shkolle merr vendim për përzgjedhjen e teksteve për lëndët e çdo klase veç e veç, me propozimin e këshillave të ekspertëve për një lëndë të caktuar.

Mesatarisht në Serbi, nxënësit e shkollës fillore paguajnë 60-70 euro, varrësisht nga niveli i klasës, ashtu siç shtohen lëndët, ashtu edhe rritet çmimi i librave.

Nuk është më mirë as në Bosnje e Hercegovinë, ku çmimi i librave për filloristët sillet nga 50 euro e më lart.

Pa probleme në Kroaci dhe Mal të Zi

Autoritetet në Kroaci dhe Mal të Zi kanë njoftuar se, për dallim nga viti i kaluar nën ethet e pandemisë, viti i ri shkollor do të fillojë pa asnjë problem.

Madje, në të dyja vendet viti i ri shkollor planifikohet të fillojë më 5 shtator, me arsyetimin se këto ditë shtesë pushimi do të ndihmojnë nxënësit të përgatiten më mirë për obligimet shkollore dhe njëkohësisht të vazhdojë sezoni i suksesshëm turistik.