Atletët rusë dhe bjellorusë mund të rikthehen në garat sportive

Komiteti rekomandoi që atletët me pasaportë ruse ose bjelloruse duhet të garojnë vetëm si atletë individualë neutralë, me përjashtim të atletëve që mbështesin në mënyrë aktive luftën e Ukrainës ose janë të kontraktuar me ushtrinë ruse ose bjelloruse ose agjencitë e sigurisë kombëtare. Këta individë nuk duhet të jenë në gjendje të konkurrojnë fare, rekomandoi IOC-ja.