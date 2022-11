BBC nuk transmeton hapjen solemne të Kupës së Botës në Katar

Vendimi i BBC-së për të mos transmetuar drejtpërdrejt ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës, si pjesë e mbulimit kryesor të rrjetit, ka tërhequr kritika nga sportdashësit.

Ceremonia e hapjes së Kupës së Botës FIFA 2022 u mbajt në stadiumin Al Bayt në Al Khor, Doha të dielën (20 nëntor) dhe u transmetua drejtpërdrejt për miliona njerëz në mbarë botën.

BBC, megjithatë, e transferoi ceremoninë në shërbimin "Red Button" - programe shtesë që mund të aksesohen duke shtypur një buton të kuq në telekomandën e televizorit dhe në internet.

Në vend të kësaj, mbulimi i BBC One u përqendrua kryesisht në të drejtat e supozuara të njeriut dhe akuza të tjera kundër Katarit.

"Është Kupa e Botës më e diskutueshme në histori dhe një top nuk është goditur as me shqelm," tha Gary Lineker, një ish-kapiten i futbollit të Anglisë, i cili ishte ndër komentuesit gjatë programit të Kupës së Botës të transmetuesit.

"Standardi i dyfishtë"

Komenti i Lineker u nda nga shumë njerëz, duke kujtuar një koment të fundit të presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, i cili e mbron Katarin nga ajo që ai e quajti "hipokrizi" perëndimore mes kritikave për organizimin e Kupës së Botës nga vendi i Gjirit.

"Evropa duhet të ndalojë kritikat dhe të fokusohet në përmirësimin e kushteve të emigrantëve të saj. Atë që ne evropianët kemi bërë për 3000 vitet e fundit, ne duhet të kërkojmë falje për 3000 vitet e ardhshme përpara se të fillojmë të japim mësime morale," kështu u shpreh Infantino të shtunën.

Ndërkohë, përdoruesit akuzuan gjithashtu BBC-në për "standard të dyfishtë" në mediat sociale, duke pyetur pse transmetuesi nuk kishte të njëjtën qasje kur Lojërat Olimpike Dimërore 2022 u mbajtën në Kinë dhe Kupën e Botës 2018 në Rusi.

Përdoruesit ndanë historinë e Daily Mirror, të titulluar "Fanellat e Anglisë në Kupën e Botës të Katarit prej 115 £ (136 dollarë) të bëra nga punëtorët e fabrikës tajlandeze të paguara vetëm 1 £ në orë", në përgjigje të akuzave për të drejtat e njeriut ndaj Katarit.