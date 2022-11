Japonia mundi Gjermaninë dhe krijoi sensacionin e dytë të Kupës së Botës

Një surprizë e re e madhe në Kupën e Botës në Katar. Kombëtarja japoneze është meritore për sensacionin e dytë të Botërorit. Japonezët mundën Gjermaninë 2:1. Gjermania u largua në pjesën e parë me avantazh 1:0. Golin për Gjermaninë në minutën e 33-të e shënoi Gundogan nga penaltia. Në minutën e 44-të gjermanëve iu anulua një gol, të cilin e shënoi Haverts. Në pjesën e dytë kombëtarja japoneze bëri një kthesë. Ata shënuan dy gola për tetë minuta. Fillimisht Doan barazoi në 1:1 në minutën e 75-të dhe Asano shënoi golin e fitores në minutën e 83-të. Japonezët luajtën me disiplinë dhe nuk lejuan që Gjermania të merrte një pikë. Në shtesën e shtatë minutave, Gjermania pati një nga rastet më të mëdha për të barazuar, por kombëtarja japoneze pengoi që rrjeta e tyre të dridhej për herë të dytë. Në ndeshjen e dytë të këtij grupi luajnë Spanja-Kosta Rika. Sonte, fuqitë do t'i masin Belgjika me Kanadanë në Grupin F.