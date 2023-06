Benzema prezantohet tek Al-Ittihad

Al-Ittihad arriti të bindë Benzeman për një transferim në Arabinë Saudite. Ai nënshkroi një kontratë trevjeçare, sipas njoftimeve me vlerë 600 milionë euro dhe do të ketë edhe bonuse sepse do të luajë rolin e ambasadorit për marrjen e Kupës 2030 së bashku me Cristiano Ronaldon.