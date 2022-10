Cilat janë tragjeditë më të mëdha në botën e futbollit?

Rrëmuja në një ndeshje futbolli vendas në Indonezinë lindore që rezultoi në vdekjen e të paktën 125 personave të shtunën është e fundit në një varg të gjatë tragjedish të stadiumeve të futbollit në mbarë botën.

Ja një vështrim i disa prej këtyre incidenteve:

PERU

24 maj 1964

Fatkeqësia e stadiumit Malang mund të jetë më e keqja që nga viti 1964, kur një rrëmujë në stadiumin kombëtar të Limës në një ndeshje kualifikuese olimpike Peru-Argjentinë vrau të paktën 320 njerëz dhe plagosi 1.000.

Rreth 53.000 njerëz u grumbulluan në stadium më 24 maj, kur shpërthyen trazirat si përgjigje ndaj një vendimi të arbitrit.

Disa spektatorë u nisën drejt fushës, të tjerë hodhën objekte ndaj policisë, e cila përdori gaz lotsjellës dhe lëshoi qen mbi turmat. Disa persona u vranë nga plumbat e policisë. Tifozët nuk mund t’i shpëtonin rrëmujës dhe si rrjedhojë u shkelën ose u asfiksuan.

RUSI

20 tetor 1982

Misteri ende rrethon numrin e përgjithshëm të njerëzve që u shkelën për vdekje në fund të një ndeshje të Kupës UEFA midis Spartak Moskës dhe skuadrës holandeze Haarlem në stadiumin Luzniki.

Numri zyrtar mbetet në 66, me 45 prej tyre adoleshentë, por, sipas së përditshmes Sovjetike Sport, shifrat ishin shumë më të larta dhe rreth 340 u vranë. GANË

9 maj 2001

126 persona vdiqën në Akra në fund të një ndeshjeje midis Hearts of Oaks dhe Kumasi, kur mbështetësit e Kumasit, të zemëruar nga disfata e ekipit të tyre, hodhën predha dhe thyen karriget. Policia hodhi granata me gaz lotsjellës, duke shkaktuar një rrëmujë.

ANGLI

11 maj 1985

56 persona humbën jetën kur një zjarr shpërtheu në tribuna prej druri gjatë një ndeshjeje midis Bradford dhe Lincoln City.

15 prill 1989

Një rrëmujë në tribunat në stadiumin Hillsborough të Sheffield Wednesday çoi në vdekjen e 97 tifozëve të Liverpool-it gjatë një gjysmëfinaleje të Kupës FA me Nottingham Forest.

GUATEMALË

16 tetor 1996

Rreth 80 spektatorë humbën jetën pasi u shtypën nga tifozët që u grumbulluan në një tribunë në stadiumin kombëtar Mateo Flores për ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës 1998 midis Guatemalës dhe Kosta Rikës.

SKOCI

2 janar 1971

66 persona u vranë në një përplasje në stadiumin Ibrox gjatë një derbi Rangers-Celtic.

Ishte fatkeqësia e dytë e stadiumit, pasi një tribunë u shemb në vitin 1902, duke vrarë 26 njerëz.

EGJIPT

1 shkurt 2012

Tragjedia e stadiumit Port Said në Egjipt vrau 74 persona pasi shpërthyen përleshjet mes mbështetësve të klubeve rivale lokale Al-Masry dhe Al-Ahly nga Kajro.

17 shkurt 1974

48 njerëz vdiqën dhe 47 u plagosën në stadiumin Zamalek, i cili ishte i mbingarkuar me 80.000 spektatorë, kur kishte një kapacitet për të mbajtur 40.000.

AFRIKË E JUGUT

11 prill 2001

43 persona humbën jetën gjatë një rrëmuje në stadiumin Ellis Park në Johanesburg gjatë një ndeshjeje mes Orlando Pirates dhe Kaizer Chiefs.

13 janar 1991

40 vdiqën në një përplasje në një ndeshje Orlando Pirates-Kaizer Chiefs.

BELGJIKË

29 maj 1985

39 persona u vranë në stadiumin Heysel në Bruksel, kur tifozët e Juventusit u përpoqën të largoheshin nga tifozët e Liverpool.