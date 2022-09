‘Ballkani’ shijon ëndrrën e futbollit në Evropë

Ëndrra e klubit futbollistik Ballkani, nga qyteza e Suharekës në Kosovë, për të luajtur në një garë evropiane u bë realitet. Me ballafaqimin e sontëm kundër ekipit të CFR Cluj nga Rumania, skuadra e Ballkanit edhe zyrtarisht e fillon rrugëtimin e saj në Konferencë Ligë. Ndeshja e parë luhet në Prishtinë, në staudimin “Fadil Vokrri”.

Ballkani gjendet në grupin C të Konferencë Ligës, ku mes të tjerash marrin pjesë ekipi i Sivassporit nga Türkiye dhe ai i Slavia Prague-s nga Çekia.

Karakteristikë e klubit nga Suhareka është se me debutimin në garat evropiane ka arritur të kualifikohet në fazën e grupeve të një gare, siç është Konferencë Liga. Pengesën e fundit futbollistët e Ballkanit e kaluan dy javë më parë kur e mposhtën e ekipin e Shkupit me rezultat 1-0 në Prishtinë.

Drejtuesit e klubit të Ballkanit këtë sukses nuk ia adresuan vetes, por në përgjithësi futbollit kosovar. Prej vitit 2016 kur Kosova zyrtarisht u pranua në UEFA, disa klube futbollistike kanë luajtuar në fazën e kualifikimeve për Ligën e Kampionëve ose Europa Ligën. Megjithatë, asnjë klub tjetër më herët nuk e ka arritur të kualifikohet në fazën e grupeve.

Rezultatet pozitive të njëpasnjëshme të klubit të Ballkanit dhe ekipeve të tjera kanë reflektuar edhe në rritjen e koeficientit të Kosovës në listën e klubeve të UEFA-s. Aktualisht reprezentacioni renditet në vendin e 33-të, duke lënë pas vendet si Mali i Zi, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.

Për dallim nga futbollistët e Ballkanit, të cilët për herë të parë do ta shijojnë një ndeshje në fazën e grupeve, trajneri i tyre Ilir Daja sonte fillon “episodin” e dytë në një garë evropiane në futboll. Paraprakisht, ai në vitin 2017 e kishte udhëhequr ekipin e Skenderbeut nga Korça në fazën e grupeve në Europa Ligë.