Formati i ri i Ligës së Kampionëve: Gjithçka që duhet të dini

Do të thotë, sistemi kualifikues në këtë format lige do të funksionojë kështu: 8 ekipet e para do të kualifikohen direkt në fazën tjetër. Ekipet nga vendi i 9-të deri në vendin e 24-t do të luajnë mes vete për 8 vendet e tjera, ndërsa 12 ekipet e fundit në tabelë do të eliminohen.