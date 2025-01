Ish-ylli i NBA-së: U detyrova të fshij postimin "Liri për Palestinën"

Ai thotë se ka pasur vështirësi të shprehte mendimet e tij kur luante në NBA. "Kur isha në NBA, filloni mendoni nëse them shumë, nëse them ndonjë gjë, ju jeni në një vend ku mund të mos gjeni më punë. Mendoni se unë duhet të mbaj gjuhën time. Por, është shumë e vështirë ta bësh kur je i detyruar të përballesh me kaq shumë situata", thekson Howard.