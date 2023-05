Istanbuli gati: Fakte për finalen prestigjioze të Ligës së Kampionëve 2023

Kjo do të jetë hera e dytë që finalja e Ligës së Kampionëve do të luhet në Istanbul. Stadiumi Ataturk ishte nikoqir i finales më 25 maj 2005 herën e parë, finale që mbahet mend për fitoren e Liverpoolit me penallti pasi u rikthye nga disavantazhi 3-0 ndaj Milanit, duke përfunduar ndeshjen e rregullt me rezultat 3-3.