Sylvinho: E pamundur të marrim të gjithë lojtarët në Gjermani

"Para së gjithash dua t’ju them se është një krenari për mua të jem trajner i Kombëtares në finalet e Kampionatit Evropian 2024. Është shumë e rëndësishme për mua dhe për stafin të them disa fjalë. Dua të falënderoj të gjithë djemtë që deri këtu kanë bërë një rrugëtim me të gjithë ne", u shpreh Sylvinho.