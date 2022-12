Katër pretedentë, një fron: Ngushtohet gara për Kupën e Botës

Kupa e Botës në Katar po hyn në fazën finale, por ende pa përfunduar dihet senzacioni i këtij kompeticioni. Është Maroku e papritura e këtij kampionati, ekipi afrikanoverior që eliminoi gjigantët si Belgjika, Spanja e Portugalia, në rrugën drejt sigurimit të gjysmëfinales. Përskaj tyre, katërshen e fundit e përbëjnë edhe Kroacia, Argjentina e Franca. Argjentina dhe Franca kërkojnë titullin e tretë Katër gjysmëfinalistët e këtij kompeticioni bartin gjithsej 4 tituj kampion të Botës. Nga dy i kanë Argjentina dhe Franca, ndërsa Kroacia dhe Maroku do të tentojnë tu dhurojnë gëzimin e parë kombeve të tyre. Franca vjen si kampion aktual, në tentim për ta mbrojtur titullin e vitit 2018. "Gjelat" e kishin fituar titullin e parë në vitin 1998, si organizator në tokën e tyre. Argjentina nga ana tjetër ka kohë që nuk i është gëzuar këtij suksesi. Reprezentacioni amerikanojugor fitoi titullin e parë në vitin 1978, ndërsa kanë kaluar plot 36 vjet nga titulli i fundit, më 1986. Një prej lojtarëve më të mirë të të gjitha kohërave, Lionel Messi, do të tentojë të arrijë finalen e tij të dytë dhe titullin e parë në Kupën e Botës, në Botërorin e tij të fundit të karrierës. Argjentina e udhëhequr nga Messi u mposht nga Gjermania në finalen e vitit 2014. Maroku, ekipi i parë afrikan në gjysmëfinale Me fitoren e madhe kundër Portugalisë në çerekfinale, Maroku u bë reprezentacioni i parë afrikan dhe arab që kapi gjysmëfinalen e Botërorit. Gjenerata e artë e Marokut do të ketë detyrë të vështirë kundër Francës në gjysmëfinale, por e vështirë dukej edhe çdo ndeshje e kaluar, e fituar nga marokenët. Kroacia nga ana tjetër, gjithashtu nuk ishte në mesin e favoritëve kryesorë para fillimit të këtij Botërori. Por ballkanasit po dëshmojnë vazhdimësi me punën e tyre të mirë në futboll, duke tentuar finalen e dytë të njëpasnjëshme. Para 4 vjetësh u mundën nga Franca 4-2 në finalen e madhe. Kësaj radhe duhet të mposhtin Argjentinën në rrugën drejt finales.