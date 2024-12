Kualifikueset e Botërorit 2026: Shqipëria përballë Serbisë e Anglisë

Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet në Amerikën e Veriut. 11 stadiume pritëse do të jenë në ShBA, 3 në Meksikë dhe 2 në Kanada. Për herë të parë Kupa e Botës do të jetë në formatin e zgjeruar, me 48 skuadra në fazën finale, aty ku rriten shanset e Shqipërisë për një vend në grupe.