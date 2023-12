UEFA humb betejën, Gjykata Evropiane vendos në favor të Superligës

Vendimi, duke gjykuar nga reagimet e mëparshme, nuk do t'u pëlqejë shumë tifozëve të futbollit. Konkretisht, gjykata dha dritën jeshile për ngritjen e Superligës pas padisë së kompanisë 'A22', duke konsideruar se rregullat e organizatave kryesore të futbollit lidhur me garat e klubeve janë në kundërshtim me ligjet evropiane. Përkrahësit e kompeticionit të ri fituan të drejtën për të organizuar turneun jashtë UEFA-s.