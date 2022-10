Për 20 ditë në Serbi regjistrohen 4.7 milionë qytetarë

Brenda 20 ditëve në Serbi janë regjistruar 4.7 milionë qytetarë, thonë nga Instituti Republikan i Statistikave të Serbisë. Sipas tyre regjistrimi i filluar me 1 tetor të këtij viti po ecën sipas planit dhe pa parregullsi të mëdha në terren. Po ashtu nga IRS, njoftojnë se numri i deritanishëm i të regjistruave është rreth 65 për qind krahasuar me numrin e banorëve nga regjistrimi i vitit 2011



Krahas popullatës gjatë periudhës së kaluar janë regjistuar edhe më shumë se 2.4 milionë apartamente, që sipas IRS-së, është rreth 75 për qind krahasuar me numrin e apartamenteve nga regjistrimi i vitit 2011.



Karakteristikë e këtij regjistrimi të popullatës në Sërbi, është se për herë të pas 20 viteve marrin pjesë edhe shqiptarët. Procesin e regjistrimit në vitin 2011 komuniteti shqiptar e bojktoi për shkak se formularët e regjistrimi ishin vetëm në gjuhën qirilike, por edhe për gjendjen e rëndë të shqiptarëve në Serbi.