Vuçiq: Do të kërkoj takim urgjent me shefin e NATO-s lidhur me Kosovën

Ai bëri të ditur se javën e ardhshme do të kërkojë takim urgjent me shefin e NATO-s, Jens Stoltenberg, "kudo në glob" dhe se pas kësaj bisede Serbia do të kërkojë thirrjen e një seance urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, sepse Serbia dëshiron të veprojë në përputhje me Rezolutën 1244.