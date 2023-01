Vuçiq: Do të prodhojmë mjete ajrore pa pilot dhe dronë

Vuçiq po ashtu bëri të ditur se edhe pjesëtarët e njësive speciale do të kenë rritje të pagës dhe se paga bazë do të jetë më shumë se 200 mijë dinarë (1.700 euro), ndërsa me punë jashtë orarit do të jetë deri në 320 mijë dinarë (2.700 euro) në muaj.