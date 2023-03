Vuçiq: Nuk bisedoj për njohjen e Kosovës ose pranimin e saj në OKB

Serbia është e gatshme të punojë në zbatimin e shumë gjërave nga plani evropian për Kosovën, por e ka bërë të qartë se nuk do të bisedojë për njohje reciproke, as për anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Kështu tha presidenti serb Aleksandar Vuçiq, dy ditë pas takimit me kryeministrin Albin Kurti në Bruksel, ku u konstatua një përafrim serioz i palëve për Propozimin Evropian për normalizimin e marrëdhënieve.