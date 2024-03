Anakaraja, shtëpia e qytetërimeve për shekuj

Ai përbëhet nga tri pjesë kryesore: Rruga e Luanëve, Sheshi Ceremonial dhe varri i Ataturkut. Përveç kësaj, në Anıtkabir gjenden edhe Muzeu Ataturk dhe Muzeu i Luftës së Pavarësisë, të cilët dëshmojnë për zhvillimin e një kombi modern.



- Monumenti i Shenjtë -



Xhamia Ahi Serefeddin në Ankara është një nga 21 monumentet kulturore dhe historike të Türkiyes që janë regjistruar në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Kjo xhami është një nga pesë xhamitë që janë shpallur



"Trashëgimi Botërore" me emrin "Xhamitë hipostile prej druri të Anadollit mesjetar" dhe është një nga xhamitë më të vjetra të ruajtura në Türkiye. Me të hyrë në xhami, ju do të hasni 24 shtylla të mrekullueshme prej druri me kapitele mermeri, të cilat simbolizojnë harmoninë e pranishme në të gjithë ndërtesën.



- Eksplorimi i Qytetit te Vjetër -



Pasi të keni vizituar Xhaminë Ahi Serefeddin, mund të ngjiteni në Kalanë e Ankarasë aty pranë për të shijuar një pamje panoramike të qytetit. Kjo kala, e ndërtuar fillimisht si një garnizon ushtarak, tani është një destinacion i preferuar turistik që jo vetëm ofron një pamje të bukur, por gjithashtu strehon Muzeun e Qytetërimeve të Anadollit, Shtëpinë e vjetër të Ankarasë, xhamitë dhe pika të tjera historike.