Çavuşoğlu: Në operacionet në Siri në 6 vjet neutralizuam 17 mijë terroristë

"Türkiye është vendi që lufton me sinqeritet kundër terrorizmit në terren. Në operacionet që kryem në Siri në kuadër të së drejtës sonë për vetëmbrojtje që buron nga neni i 51-të i Kartë së Kombeve të Bashkuara, në 6 vjet neutralizuam 17.000 terroristë. Së fundmi, operacioni që kemi kryer në Siri kundër të ashtuquajturit lider të DEASh-it është shembulli i fundit i kësaj lufte të vendosur. Si Türkiye, do të vazhdojmë deri në fund të luftojmë kundër organizatave terroriste nga FETO-ja deri te DEASh-i, nga PKK/YPG/PYD-ja deri Boko Harami, si do që të quhen".