Delegacioni i ministrisë turke të Energjisë do ta vizitojë Sirinë

Duke vënë në dukje se një delegacion nga ministria do të shkojë në Siri për ta inspektuar infrastrukturën e energjisë dhe atë elektrike dhe për të diskutuar çështjet e bashkëpunimit dhe ndihmës, Bayraktar tha se "Problemi parësor në lidhje me energjinë në vend është energjia elektrike. Do të gjendet një formulë për ta siguruar këtë".