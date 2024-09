Erdoğan: Më shumë reagim global ndaj politikave pushtuese të Izraelit

“Përballë politikave pushtuese të Izraelit, është e domosdoshme që komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht OKB-ja, të ngrejë zërin më fuqishëm. Në një botë ku fëmijët po vdesin nga bombat, e them hapur se askush nga ne nuk mund të ndihet i sigurt. Si Türkiye, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë kundër shtypjes dhe përkrah të shtypurve dhe nuk do të tërhiqemi nga ky qëndrim humanitar”, tha presidenti Erdoğan.