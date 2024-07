Erdoğan: Përgjegjësit në Gaza, ashtu si në Srebrenicë, do të japin llogari

Ata që janë përgjegjës për "barbarizmin aktual në Gaza" herët a vonë do të përgjigjen përpara ligjit ndërkombëtar, ashtu si me gjenocidin e Srebrenicës në 1995, tha presidenti turk të enjten. “Turkiye do të vazhdojë të bëjë më të mirën për të siguruar që drejtësia të vihet në vend dhe autorët e masakrës të mbahen përgjegjës”, tha Recep Tayyip Erdoğan në një video-mesazh dërguar një ceremonie përkujtimore të gjenocidit të Srebrenicës në Bosnjë e Hercegovinë. Sot, palestinezët në Gaza dhe territoret e pushtuara palestineze po u nënshtrohen mizorive të ngjashme me ato të kryera 29 vjet më parë në Srebrenicë, tha Erdoğan. Ai theksoi se organizatat ndërkombëtare po shikojnë vrasjen e mbi 40.000 njerëzve të pafajshëm, duke përfshirë 16.000 fëmijë, ashtu siç bënë 29 vjet më parë në Srebrenicë. E gjithë bota është “përballë një prove të njerëzimit dhe sinqeritetit”, shtoi ai. Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së këtë maj, duke caktuar 11 korrikun si Ditën e Përkujtimit të Gjenocidit të Srebrenicës, Erdoğan tha: "Unë do të doja të falënderoja të gjithë ata që kontribuan në të gjitha fazat e këtij vendimi, nga përgatitja e tij deri në miratimin e tij. Ne besojmë se ky vendim duhet të shërbejë si një shembull për të parandaluar që një errësirë ​​e ngjashme me gjenocidin e Srebrenicës të mos përsëritet kudo në botë”. Duke dënuar ata që ende mohojnë gjenocidin në Bosnjë e Hercegovinë dhe lavdërojnë kriminelët e luftës pavarësisht vendimeve të gjykatës ndërkombëtare, ai tha se Türkiye po ndjek sulmet dhe ngacmimet e njerëzve që u kthyen në shtëpitë e tyre pas luftës. Është një "dëshirë e sinqertë" që në Bosnjë e Hercegovinë të mbizotërojë një konsensus i brendshëm që mbulon të gjithë sektorët, tha ai, duke shtuar se të gjithë duhet të kenë parasysh se askush nuk përfiton nga konflikti dhe tensioni. Erdoğan po ashtu theksoi se Türkiye do ta vazhdojë përgjithmonë mbështetjen për integritetin territorial, unitetin politik dhe sovranitetin e Bosnjë e Hercegovinës.