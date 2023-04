Erdoğan: Reforma gjithëpërfshirëse në Këshillin e Sigurimit të OKB-së

Lidhur me luftën e Rusisë ndaj Ukrainës, presidenti Erdoğan shprehu besimin në mundësinë për të “ruajtur një paqe të drejtë që do t’i lejojë të dyja palët të kenë një dalje të ndershme dhe që do ta nxjerrë rajonin tonë nga vorbulla në të cilën është tërhequr”.