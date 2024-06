Hapet ekspozita Istanbul Photo Awards 2024 në bibliotekën Rama në Istanbul

Platforma globale me 18.000 fotografë të regjistruar “Që nga viti i parë, Istanbul Photo Awards është bërë një platformë globale ku janë regjistruar rreth 185.000 fotografi dhe 18.000 fotografë në 10 vjet.



Fotografët tanë kanë regjistruar atë që po ndodh në Gaza me lentet e tyre dhe fotografët më të mirë në botë kanë shkaktuar një reagim këtu me pamjet e tyre nga Gaza”, përfundoi Karagoz.



Ceremonia shfaqi një video-mesazh të dërguar nga Gaza nga fotoreporteri i Reuters, Mohammed Salem, fitues i kategorisë "Single News" dhe fitues i çmimit "Foto e Vitit".



Në konkursin, në të cilin janë paraqitur më shumë se 20.000 fotografi gjithsej, janë shpërblyer 32 fotografë në dhjetë kategori.



Fotografia e Salem me titull "Gruaja palestineze përqafon trupin e pajetë të mbesës së saj" u shpall më e mira në mesin e fotove të dërguara nga e gjithë bota. Në foto, gruaja palestineze 36-vjeçare Inas Abu Maamar përqafon trupin e pajetë të mbesës së saj pesëvjeçare Saly, e cila u vra në një sulm izraelit në spitalin Nasser në Khan Younis, në Rripin jugor të Gazës.



Fituesit e Istanbul Photo Awards, i cili është kthyer në një platformë globale me 18 mijë fotografë të regjistruar, u përcaktuan nga një juri ndërkombëtare e përbërë nga emra prestigjiozë të botës së fotografisë.