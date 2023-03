Klientët individualë mund të porositin makinën elektrike TOGG

Pas përfundimit të testeve të homologimit, SUV-i i parë në segmentin C u hodh në treg në fund të tremujorit të parë të vitit 2023. Pastaj modelet sedan dhe hatchback në segmentin C do të hyjnë në linjën e prodhimit. Në vitet e ardhshme, me shtimin e B-SUV dhe C-MPV, do të kompletohet gama TOGG prej pesë modelesh.