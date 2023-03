Përsëri tërmet në Kahramanmaraş

Tërmeti ndodhi në orën 5:53 të mëngjesit me orën lokale (0253 GMT).

Lëkundja erdhi ndërsa Türkiye po përballet me pasojat e tërmeteve shkatërruese të 6 shkurtit në rajonin jugor të vendit që kanë marrë të paktën 45.089 jetë.



Tërmetet me magnitudë 7,7 dhe 7,6, me qendër në Kahramanmaraş, kanë prekur rreth 13,5 milionë njerëz në 10 provinca të tjera, duke përfshirë Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa dhe Elazig.