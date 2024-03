Presidenti turk Erdoğan: Shekulli XXI po kthehet në epokë krizash

Presidenti turk duke komentuar këtë rast shtoi:



"Komuniteti global mund të shlyejë borxhin e tij ndaj popullit palestinez vetëm nëpërmjet krijimit të një shteti palestinez", duke përsëritur vërejtjet e Ankarasë për domosdoshmërinë e formimit të një shteti të pavarur dhe sovran palestinez me integritet territorial, me kryeqytet në Kudsin Lindor në bazë të kufijve të vitit 1967.



Forumi i Diplomacisë së Antalyas prek çështje të ndryshme globale



Forumi i Diplomacisë së Antalyas pret delegatë nga 147 vende, me rreth 4.500 pjesëmarrës, duke përfshirë 19 krerë shtetesh, 73 ministra dhe 57 përfaqësues ndërkombëtarë.