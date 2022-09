Qeveria greke kërkon të emërojë të krishterët në poste të myftive

Lideri i sapozgjedhur mysliman (Myftiu) i pakicës turke, në rajonin e Ksanthit në Trakinë Perëndimore, Greqi, tha se po kryhen veprime diskriminuese ndaj minoritetit turk në rajon.



Mustafa Trampa, i cili u zgjodh myfti i ri më 9 shtator, të hënën në deklaratë për Anadolu Agency, tha se baza ligjore e institucionit të myftiut është Traktati i Athinës i vitit 1913, Ligji nr. 2345 i miratuar në vitin 1920 dhe Traktati i Lozanës i vitit 1923, por Greqia shkeli të drejtat themelore të pakicës turke sipas të dyja këtyre traktateve.



Duke theksuar se me ligjet dhe dispozitat e reja ligjore shkelen të drejtat e pakicës turke, myftiu Trampa, tha se njerëzit e tyre qartë kanë reaguar kundër myftiut që u emërua pa u konsultuar me bordin tyre këshillues, institucionin më të lartë.



“Që nga viti 1990, populli ynë kanë filluar të zgjedhin myftiun e tyre, siç thuhet në kontrata dhe ligje. Procesi filloi me shkarkimin e paligjshëm të myftinjve tanë”, tha myftiu Trampa.



Mes tjerash ai tha se mediat greke mbajtën një qëndrim “ jo të moralshëm dhe të paligjshëm” ndaj shpalljes së kandidaturës për myfti.



Sipas myftisë Trampa ajo që u bë ishte diskriminim i hapur dhe një qëndrim që dëmton dinjitetin njerëzor.



Po ashtu ai shtoi se përkundër faktit se mund të luten lirshëm në Greqi, liritë e tyre fetare janë rëndë të shkelura.



“Qasja se nëse mund të lutesh, atëherë ke liri është e gabuar, sepse qeveria greke nxori dekrete me forcën e ligjit për të zvogëluar institucionin tuaj dhe për ta kthyer atë në një zyrë shtetërore. Politika e Greqisë ndaj feve minoritare është një shembull kryesor i paligjshmërisë”, tha myftiu Trampa.



Qëllimi grek



Duke thënë se autoritetet greke synojnë të vendosin të krishterët në fondacionet e pakicave dhe institucionet fetare, Trampa tregoi si shembull se të krishterët udhëheqin bordin e një fondacioni në Rodos.



“Të krishterët janë midis delegacioneve këtu, duke përfshirë sekretariatet dhe pozicionet e tjera. Ligji i fundit thotë që të krishterët dhe njerëzit e feve të tjera mund të punësohen edhe në ato myftinitë e myslimanëve dhe këshillat drejtues të fondacioneve”, tha myftiu Trampa.



Ndryshe, ai njoftoi se është shumë e vështirë të merren lejet e nevojshme për mirëmbajtjen dhe riparimin e xhamive në Trakinë Perëndimore dhe se procedurat burokratike që mund të përfundojnë në dy deri në tre muaj për ndërtimin e një xhamie të re fshati janë zgjatur në 20 vjet. .



“Po bëjnë çmos që t’ju mbajnë larg këtyre veprave”, shtoi ai.



Trump, i cili fitoi zgjedhjet pasi Ahmet Mete, myftiu i Ksanthit, vdiq më 14 korrik, duke u bërë kështu myftiu i tretë i zgjedhur i qytetit të Ksanthit. Në zgjedhjet, ku morën pjesë 7320 persona, Trampa fitoi 4750 vota dhe kundërshtari i tij Mustafa Kama 2570.