Si mund të bëhet bota turkofone një burim alternativ global i energjisë?

Me zhdukjen e të dyja perandorive dhe me shtetet pasardhëse të tyre jo aq të fuqishme për të diktuar kushtet, republikat e Azisë Qendrore tani po i drejtohen Türkiyes ndërsa kërkojnë të ndërtojnë një aleancë të re me përfitim reciprok – Organizatën e fuqizuar të Shteteve Turkofone (OTS).