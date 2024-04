Türkiye kryeson lëvizjen globale në Ditën Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve

Në lidhje me origjinën e lëvizjes së mbeturinave zero, Erdoğan shprehu kënaqësinë me evoluimin e saj në një nismë globale, duke kulmuar me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në dhjetor 2022 të një rezolute në mbështetje të parimeve të mbetjeve zero.