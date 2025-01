Türkiye në 2024, eksporti 23,4 miliardë dollarë në vendet e Ballkanit

Rumania pasohet nga Bullgaria me 4 miliardë e 403,4 milionë dollarë, Greqia me 3 miliardë e 326,4 milionë dollarë, Sllovenia me 2 miliardë e 501,2 milionë dollarë dhe Serbia me 1 miliard e 783,3 milionë dollarë.