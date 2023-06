A do ta lini fëmijën tuaj t’i hyjë thikës së kirurgut për ndryshim gjinie?

Chloe vuante nga disforia gjinore, një gjendje mjekësore në të cilën njerëzit nuk lidhen me seksin e tyre biologjik. Por, ekspertët thonë se fëmijët me këtë çrregullim shpesh rriten nga ankthi i tyre i lidhur me gjininë. Shpesh, ata janë viktima të konfuzionit të shkaktuar nga arsye të tjera si depresioni dhe çështjet e vetëvlerësimit.