A ka gjasa Gjermania të bëhet Franca e ardhshme?

“Për sa kohë që ekonomia jonë është e shkëlqyer”, tha Niklas Frank në një intervistë të vitit 2017 në lidhje me zemërimin mbi pranimin e refugjatëve nga Gjermania, “dhe për sa kohë që ne fitojmë para, gjithçka është shumë demokratike, por nëse kemi pesë deri në dhjetë vjet probleme të rënda ekonomike, moçali (ekstremi i djathtë) do të bëhet liqen dhe më pas deti dhe do të përpijë gjithçka”.