A po bëhet BRICS një alternativë politiko-ekonomike ndaj Perëndimit?

BRICS nisi si bashkëpunim mes Brazilit, Rusisë, Indisë dhe Kinës në vitin 2009, ndërsa u zgjerua me Afrikën e Jugut në vitin 2010. Akronimi përbëhet nga emrat e pesë shteteve anëtare, ndërsa u popullarizua nga mediat, të cilat përshkruanin pesëshen si ekonomi me zhvillim të shpejtë të cilat do të dominojnë ekonominë botërore deri në vitin 2050.