Abbas takon kryeministrin slloven, diskutojnë për zhvillimet në Palestinë

Abbas shprehu mirënjohjen e tij për qëndrimin e guximshëm parimor të Sllovenisë në njohjen e shtetit palestinez. "Vendimi për të njohur shtetin palestinez do të kontribuojë në ruajtjen e zgjidhjes me dy shtete, e cila është shkatërruar sistematikisht dhe do të kontribuojë në ofrimin e sigurisë, paqes dhe stabilitetit për të gjithë", tha ai.