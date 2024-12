BE-ja nis me zbatimin e sistemit të për kontroll kufitar

EES-ja do ta zëvendësojë sistemin aktual të printimit të pasaportave, do të sigurojë të dhëna të besueshme për kalimet kufitare dhe do ta mundësojë zbulimin sistematik të njerëzve që vijnë. Kështu, EES-ja do ta modernizojë menaxhimin e kufijve të jashtëm dhe do ta forcojë sigurinë e zonës Shengen - duke reduktuar mashtrimin e identitetit dhe duke lehtësuar identifikimin e personave që kanë kaluar vizat e tyre. Ai do ta mundësojë gjithashtu automatizimin e kontrolleve kufitare, përshpejtimin gradual të kontrolleve të kufirit të jashtëm, lehtësimin e udhëtimit dhe përmirësimin e përvojës së pasagjerëve.