Biden shfajëson Izraelin për sulmin ndaj spitalit në Gazë

"Bazuar në atë që kam parë, duket sikur është bërë nga pala tjetër, jo nga ju", tha Biden gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, duke iu referuar qartë pretendimeve izraelite se përgjegjës është Xhihadi Islamik, një grup palestinez me synime të ngjashme me Hamasin.