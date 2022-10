Bizneset familjare në Gjermani rrezikojnë të shkurtojnë 25% të stafit.

Pasojat e krizës energjetike për bizneset gjermane mund të jenë të rënda pasi 25 për qind e kompanive mund t’i përgjigjen rritjes së kostove të energjisë duke shkurtuar stafin, ndërsa 90 për qind ka të ngjarë të përgjigjen duke rritur çmimet, me disa që tashmë po zbatojnë vendime të tilla.

Gjetjet e një sondazhi nga Fondacioni për Bizneset Familjare, i kryer në shtator nga Instituti Ifo për Kërkime Ekonomike me seli në Mynih, u bazuan në një total prej 1.060 kompanish, shumica e tyre biznese familjare.

Në sondazhin e mëparshëm të kryer nga fondacioni në prill, vetëm 14 për qind e kompanive po planifikonin pushime nga puna.

Sipas sondazhit të ri, 13 për qind e kompanive tani presin gjithashtu të ndalojnë prodhimin. Në prill, shifra ishte ende 6 për qind.

Zhvendosjet e prodhimit jashtë vendit aktualisht po trajtohen prej 9 për qind e kompanive, nga 6 për qind.

Sipas studimit, kompanitë janë të pakënaqura me menaxhimin e krizës në politikë, duke kërkuar subvencione për investime private në efikasitetin e energjisë ose energjitë e rinovueshme.

Ndërkohë, ndihma e synuar për kompanitë ose industritë përmendet shpesh në anketë.

Bizneset familjare janë lloji më i përhapur i kompanive në Gjermani. Më shumë se 90 për qind e të gjitha kompanive janë në pronësi familjare, duke zënë 58 për qind të të gjitha vendeve të punës – një faktor stabilizues për tregun e punës në kohët e rënies ekonomike.