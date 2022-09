Bashkimi Evropian (BE) duhet të përgatitet për javët e ardhshme "shumë sfiduese" për shkak të presionit që "lufta hibride" e Rusisë po ushtron mbi ekonominë dhe furnizimin me energji të bllokut evropian, paralajmëroi përfaqësuesi i lartë i BE-së për politikë të jashtme dhe të sigurisë, Josep Borrell.



"Javët e ardhshme do të jenë shumë sfiduese, para së gjithash, për ukrainasit që do të paguajnë një taksë të rëndë për këtë luftë me jetën e tyre, por edhe për evropianët e tjerë që janë nën stres ekonomik dhe energjetik", tha Borrell gjatë një adresimi përmes video-lidhjes në takimin e organizuar nga legjislatura e Republikës Çeke në kryeqytetin çek të Pragës.



Duke akuzuar Moskën për "luftë hibride" kundër BE-së dhe për përdorimin e krizës energjetike si armë, Borrell në Konferencën Ndërparlamentare të përbashkët për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë tha se Evropa pritet të përballet me "një të ardhme të vështirë".



Ai theksoi se nga pasojat e luftës do të vuajë edhe pjesa tjetër e botës, veçanërisht vendet afrikane, duke theksuar se krizën ekonomike nuk e kanë shkaktuar sanksionet e BE-së kundër Rusisë, por ajo u shkaktua nga vetë lufta, duke shtuar se Brukseli dëshiron ta ndalë luftën duke vendosur masa kufizuese.



Borrell gjithashtu shtoi se ndikimi i sanksioneve të BE-së në ekonominë ruse është sigurisht në rritje, veçanërisht në sektorët e teknologjisë së lartë siç është aviacioni.



Ai shtoi gjithashtu se sektori energjetik i Rusisë është në "modalitet deflacioni" sepse nuk mund të vazhdojë të zhvillojë kapacitetet e gazit dhe naftës pa teknologjinë perëndimore.