Bota kundër Izraelit për sulmin tokësor në Rafah

Në deklaratë vihet në dukje se operacionet me përmasa të gjera të Izraelit kundër Rafah do ta çojnë katastrofën aktuale humanitare në një dimension të ri. Në deklaratë tërhiqet vëmendja se kjo do të krijojë situatë jolegjitime dhe bëhet thirrje për ndalimin e konfliktit.