Delegacioni i IAEA-së mbërrin në centralin bërthamor Zaporizhzhia.

Delegacioni i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) ka hyrë në centralin bërthamor Zaporizhzhia të Ukrainës që ndodhet nën kontrollin e ushtrisë ruse.



Sipas shtypit rus, autokolona me delegacionin nën kryesimin e kryetarit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) Rafael Mariano Grossi, që u nis nga qyteti Zaporizhzhia ka kaluar në pikën e kontrollit Vasilyevka për të hyrë në zonën nën kontrollin e ushtrisë ruse.



Theksohet se delegacioni mbërriti në centralin bërthamor Zaporizhzhia për të kryer inspektime.



Ndërkohë edhe "Energoatom", kompania shtetërore e energjisë bërthamore të Ukrainës ka bërë të ditur në median sociale se delegacioni ka hyrë në central.



Centrali më i madh bërthamor në Evropë



Centrali bërthamor Zaporizhzhia që ndodhet në juglindje të Ukrainës llogaritet si centrali më i madh bërthamor në Evropë.



Me gjashtë reaktorë bërthamorë dhe një kapacitet për prodhimin e energjisë elektrike prej 5.700 megavat-orë, centrali plotëson 20 për qind të prodhimit të energjisë elektrike në Ukrainë.



Centrali u mor nën kontroll nga Rusia më 4 mars. Përreth centralit, i cili aktualisht është nën kontrollin e ushtrisë ruse, ndodhin sulme artilerike. Ukraina dhe Rusia akuzojnë njëra-tjetrën lidhur me këto sulme.