Egjipti kundërshton zhvendosjen e palestinezëve nga Rripi i Gazës

Duke vënë në dukje se këtë çështje e ka biseduar në telefon me mbretin e Jordanisë, Abdullah II dhe se do të bisedojë edhe me presidentin egjiptian, Abdel Fattah el-Sisi, Trump deklaroi: "Unë preferoj të takohem me vendet arabe dhe të ndërtoj banesa në një vend tjetër ku (palestinezët) mund të jetojnë në paqe".